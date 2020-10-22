Четыре реальные истории успешных стартапов в Якутии

Если вы задали себе вопрос «Какой бизнес мне открыть?», то можно сказать, что вы стоите у старта на пути к предпринимательской жизни.

Придумать успешную бизнес-идею – сложная задача для начинающего предпринимателя. Кажется, что все хорошие идеи реализованы, что конкуренты не впустят на рынок, а придумать что-то новое в наш век почти нереально.

Говорят: «Зачем заново изобретать велосипед?», но энтузиасты ежедневно доказывают, что сейчас как раз-таки подходящее время для новых «велосипедов». Можно добиться успеха в бизнесе добавив уникальную идею к старой модели, тем самым улучшив существующие продукты на рынке, что и доказали предприниматели Якутии.

Комфорт и единение с природой

За последние несколько лет наша жизнь стала намного комфортнее. Пушкинские печурки давно заменили современные газовые печи и бойлеры, на кухне у нас микроволновки, а в руках телефон. Отказаться от благ цивилизации не так легко. Но наши предприниматели придумали, как стать ближе к природе, не жертвуя дорогим комфортом. Туристический тренд последних лет – глэмпинг (гламурный кемпинг (анг. glamorous camping).

Индивидуальный предприниматель Андрей Жирков в 2020 году открыл туристическую базу «Танхай», расположенную в 7 км от села Хамагатта, на территории Хамагаттинского наслега Намского улуса. База находится в укромной лесной зоне, в сосновом бору, севернее с. Крест-Кытыл.

В начале предпринимательского пути Андрей Жирков обратился в официальное представительство Центра «Мой бизнес» в Намской улусе, где ему помогли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, составить бизнес-план и предоставили годовое бухгалтерское сопровождение.

Заручившись поддержкой, предприниматель на своей обширной территории оборудовал четыре склона: учебная и детская трассы длиной до 300 м, тюбинговая трасса и трасса с небольшими трамплинами для опытных экстремалов.

Помимо этого, для комфортного времяпровождения гостей построены четыре гостевых дома со всеми удобствами – оснащенные душевыми кабинами, мягкой и кухонной мебелью, посудой и свежим постельным бельем.

Не забыли и о семейных туристах – для детей во дворе построена игровая площадка, а вместе с соседями можно сыграть в волейбол на отдельном поле, а вечером заглянуть в зону отдыха, где гостям предлагают бильярд, настольные игры, мангалы для приготовления шашлыков. Кроме того, нашлось место и для любителей рыбалки.

В дальнейшем, в целях расширения и диверсификации деятельности предприниматель планирует развитие инфраструктуры базы «Танхай» путем строительства шатра и летних беседок, а также расширения туров за счет приобретения дополнительного спортивного и туристического оборудования: горных велосипедов, воздушного шара.

Прыгай и худей – фитнес на батутах

Думаете батуты – это развлечение для детей? На самом деле батуты с недавних пор успешно применяются в фитнесе. Джампинг-фитнес (от английского «to jump» – прыгать) — это система кардиотренировок на мини‑батутах, придуманная чешскими фитнес‑инструкторами. С каждым годом число фанатов этого направления только растет, о чем не понаслышке знает индивидуальный предприниматель Денис Корченя, который в 2020 году открыл фитнес-студию «ProJumping A.L.D.A.N.» в Алданском улусе.

Со своей идеей предприниматель обратился в обособленное подразделение Центра «Мой бизнес» в Алданском районе, где специалисты Центра оказали начинающему предпринимателю информационно-консультационную поддержку, помогли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыли расчетный счет и составили бизнес-план, благодаря чему предприниматель получил субсидию от Центра занятости населения Республики Саха (Якутия) на открытие бизнеса. На полученные средства предприниматель открыл фитнес-студию «ProJumping A.L.D.A.N.» в п.Нижний-Куранах.

Возможность прыгать на батутах, что само по себе весело, при этом худеть и держать тело в тонусе так полюбилась жителям района, что в этом году предприниматель открыл филиал в г.Алдан.

Чистая вода круглый год

Рынок питьевой воды ежегодно растёт и стандартизируется. Прошли те времена, когда нам приходилось «отстаивать» воду из водопроводного крана или покупать систему домашней фильтрации. Куда легче заказать воду в стандартизированной таре, которую можно установить и в офисный кулер.

Индивидуальный предприниматель Феофан Сивцев зарегистрировал свой бизнес в 2020 году в Среднеколымском улусе. Предприниматель открыл компанию по доставке чистой бутилированной питьевой воды «Колыма Аква». На сегодняшний день компания является единственным поставщиком данной услуги в Среднеколымском районе.

В начале своего пути Феофан Сивцев обратился в обособленное подразделение Центра «Мой бизнес» в Среднеколымском районе, где ему помогли составить бизнес-план, открыли расчетный счет, а после провели рекламную кампанию. Кроме того предпринимателю была предоставлена финансовая поддержка по государственной программе «Развитие предпринимательства в Республике Саха Якутия на 2020-2024» по мероприятию «Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции».

Благодаря чему предприниматель смог расширить объемы производства и вышел на В2В рынок.

Блестящие вложения

Ювелирные изделия всегда являются одним из лучших подарков на праздник. Украшения тоже подвержены модным трендам и хоть свою актуальность теряют куда медленнее, чем та же одежда, тем не менее модельный ряд постоянно обновляется, что побуждает людей покупать все новые украшения.

Индивидуальный предприниматель Екатерина Матвеева занимается производством ювелирных изделий и зарегистрировала свой бизнес в 2020 году в Вилюйском районе. Украшения собственного производства выставляются на продажу в ювелирном салоне «Darina». В ювелирной мастерской каждый желающий может заказать украшение по индивидуальному эскизу или сдать старые для переплавки в нечто новое.

В начале предпринимательского пути Екатерине Матвеева обратилась в обособленное подразделение Центра «Мой бизнес» в Вилюйском районе, где ей была оказана финансовая поддержка по государственной программе «Развитие предпринимательства в Республике Саха Якутия на 2020-2024» по мероприятию «Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции».

На полученные средства предприниматель открыла свою первую точку сбыта в ТЦ «Универсам» г. Вилюйск, расширила ассортимент продукции, закупила производственное и торговое оборудование и заказала гравировочное оборудование по металлу.

Предприниматель поделился, что ныне люди больше заказывают цепочки, эксклюзивные кольца и браслеты. К тому же, часто бывает так, что теряется любимая сережка, отламывается особо хрупкая часть украшения или что-то выходит из моды, тогда жители района обращаются в салон для переплавки старых в совершенно новое изделие.