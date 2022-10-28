Четыре новых вида спорта вошли в программу МСИ «Дети Азии»

Новые виды спорта вошли в программу VIII летних международных игр «Дети Азии»

По указу главы республики Айсена Николаева VIII летние игры состоятся в июле 2024 года в Якутске

В соревновательную программу VIII летних игр «Дети Азии» дополнительно вошли стендовая стрельба, шахматы, танцевальный спорт, кикбоксинг. Также комитет игр рассматривает возможность включения киберспорта.

«Опыт проведения летних игр во Владивостоке в этом году и те подходы, которые сейчас формируются по проведению II зимних игр в Кузбассе в феврале-марте следующего года, показывают высокий интерес команд других стран к участию в этих масштабных соревнованиях. Абсолютное большинство азиатских стран не присоединилось к санкциям. Для подготовки к следующим летним играм у нас осталось полтора года», — сказал Айсен Николаев на совещании по вопросам подготовки и проведения игр в 2024 году в Якутске.

Как отметил глава региона, организационный комитет возглавит полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам зампреда Сергея Местникова, планируется участие команд из 40 стран Азии, 7 федеральных округов и регионов России. Общая численность участников игр может составить до 3000 человек.

Соревнования пройдут на площадках 21 спортивного объекта Якутска. Планируется реконструкция стадиона «Туймаада». Также проведут ремонт улично-дорожной сети, объектов спорта, питания, проживания участников.

Подводя итоги обсуждения, Айсен Николаев обозначил приоритетные задачи по отдельным направлениям подготовки к проведению игр: реконструкция и ремонт объектов, благоустройство, размещение, логистика и питание участников, культурная программа, подготовка сборных команд республики.

Глава поручил создать в этом году штаб по координации работ по ремонту и благоустройству, чтобы значительная часть работ была выполнена в следующем году.

«Мы более тесно работаем с органами исполнительной власти стран Азии, именно с теми, которые непосредственно занимаются подготовкой и развитием спортивного резерва у себя в стране», — прокомментировал президент международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

По словам Владимира Максимова, в олимпийском комитете стран Азии все только положительно воспринимают решение, что игры вернутся домой, и в Генеральной ассамблее национальных олимпийских комитетов получили в очередной раз заверение, что «Дети Азии» состоятся, и никаких преград по отношению к играм не будет применяться.

Напомним, международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году. Летом текущего года VII летние игры прошли во Владивостоке. По указу главы республики Айсена Николаева VIII летние игры состоятся в июле 2024 года в Якутске.