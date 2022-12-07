Четыре депутата нарушили антикоррупционное законодательство — Ил Тумэн

По результатам проверки Комиссией Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия) принято решение о признании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных народными депутатами Республики Саха (Якутия) А.Н. Николаевым, Н.Л. Румянцевой, П.П. Пинигиным за 2020–2021 годы на себя и на свою супругу недостоверными и неполными, сообщает сайт Госсобрания (Ил Тумэн)

Три депутата Госсобрания Якутии предоставили в налоговую недостоверные сведения о доходах. Расходы намного превышают официальные доходы.

– По результатам проверки Комиссией Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия) принято решение о признании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных народным депутатом Республики Саха (Якутия) М.И. Эверстовым за 2018–2021 год на себя и на свою супругу недостоверными и неполными.

— По результатам проверки Комиссией Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия) принято решение о признании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных народным депутатом Республики Саха (Якутия) М.И. Эверстовым за 2018–2021 год на себя и на свою супругу недостоверными и неполными, сообщается на сайте Госсобрания (Ил Тумэн)

Проверка была проведена по представлению прокурора Якутии Попова М.Н

Если Пинигин, Румянцева, Николаев предоставили неполные сведения по доходам за 2020-2021 гг., то Эверстов переплюнул их всех: его сведения недостоверны аж с 2018 года по 2021 год, отмечает Aartyk.ru. Михаил Эверстов, представитель партии “Справедливая Россия” в Ил Тумэне избрался депутатом по одномандатному избирательному округу объединенных улусов – Кобяйского и Верхоянского. Кобяйский пенсионер большую половину времени проводит в Москве, на родине наездами, а в избирательном округе его давно потеряли. Даже во время крупного наводнения двух улусов избиратели не достучались до своего представителя в заксобрании.

Наталья Румянцева, совладелица фирмы “Колми”, представляет Намский улус в Ил Тумэне по списку “ЕР”. Ранее депутатом был ее муж Николай Румянцев от “СР”. Когда он угодил на скамью подсудимых, мандат передали жене Наталье. Анатолий Николаев, представитель “ЕР” от Университетского округа, одномандатник, ректор СВФУ. И занимая такую должность Николаев умудрился предоставить неполные сведения о доходах! Павел Пинигин, представитель “ЕР” от Чурапчинского улуса. Былые заслуги в большом спорте прекрасно монетизирует до сих пор, пишет Aartyk.ru