18.07.2022
12:21
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Происшествия

Четыре человека утонули за выходные в Якутии

В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков.

17 июля в республике утонули четыре человека. К основным причинам трагического отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах. Употребление алкоголя часто становится причиной гибели людей, сообщили ЯСИА в Службе спасения Якутии.

Спасатели проводят профилактические рейды на воде, в ходе которых доводят до граждан правила безопасности, телефоны экстренных служб, вручают памятки.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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