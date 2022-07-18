Четыре человека утонули за выходные в Якутии

В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков.

17 июля в республике утонули четыре человека. К основным причинам трагического отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах. Употребление алкоголя часто становится причиной гибели людей, сообщили ЯСИА в Службе спасения Якутии.

Спасатели проводят профилактические рейды на воде, в ходе которых доводят до граждан правила безопасности, телефоны экстренных служб, вручают памятки.