Четыре человека пострадали в крупном ДТП

Четыре человека госпитализированы после крупного ДТП на трассе в Якутии.

Водитель выехал на обгон, несмотря на запрещающий дорожный знак

Четыре человека получили серьезные травмы в крупном ДТП, которое произошло 12 октября на ФАД «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе.

Как сообщает ГИБДД по Якутии, водитель Toyota Fielder выехал на обгон и совершил столкновение на встречной полосе с автомобилем «УАЗ». Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, однако в силу серьезной аварии четыре человека госпитализированы в Мегино-Кангаласскую ЦРБ с тяжелыми травмами. Увечья получили водители и два пассажира легковушки.

В ГИБДД отметили, что водитель Toyota Fielder выехал на обгон большегруза «КамАЗ» на опасном повороте, видя перед собой дорожный знак «Обгон запрещен».

Госавтоинспекция напоминает, что обгон запрещен в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. Также всех водителей в связи с погодными условиями и гололедицей призывают не превышать установленную безопасную скорость движения и соблюдать все правила дорожного движения.

Пешеходам в условиях гололеда необходимо категорически исключить возможность перехода дороги в неустановленных местах.