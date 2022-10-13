13.10.2022
14:07
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Происшествия

Четыре человека пострадали в крупном ДТП

Четыре человека госпитализированы после крупного ДТП на трассе в Якутии.

Водитель выехал на обгон, несмотря на запрещающий дорожный знак

Четыре человека получили серьезные травмы в крупном ДТП, которое произошло 12 октября на ФАД «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе.

Как сообщает ГИБДД по Якутии, водитель Toyota Fielder выехал на обгон и совершил столкновение на встречной полосе с автомобилем «УАЗ». Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, однако в силу серьезной аварии четыре человека госпитализированы в Мегино-Кангаласскую ЦРБ с тяжелыми травмами. Увечья получили водители и два пассажира легковушки.

В ГИБДД отметили, что водитель Toyota Fielder выехал на обгон большегруза «КамАЗ» на опасном повороте, видя перед собой дорожный знак «Обгон запрещен».

Госавтоинспекция напоминает, что обгон запрещен в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. Также всех водителей в связи с погодными условиями и гололедицей призывают не превышать установленную безопасную скорость движения и соблюдать все правила дорожного движения.

Пешеходам в условиях гололеда необходимо категорически исключить возможность перехода дороги в неустановленных местах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГИБДД РС (Я)

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