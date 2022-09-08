08.09.2022
17:20
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Происшествия
Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Якутске❗
В результате сильного ветра в Якутске четыре человека обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован в отделение нейрохирургии — сообщает ЯСИА. Остальные получат амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи.
Напомним, штормовые ветра и дожди на территорию Якутии принес тайфун «Хинамнор», который вчера вышел на побережье Охотского моря. На большей части территории республики бушует ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий ближе к выходным.
Все городские службы устраняют последствия сильного ветра, разбушевавшегося в четверг с утра. Масштабных разрушений нет.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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