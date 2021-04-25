Четыре человека погибли в Якутии в ужасном ДТП



25 апреля в 08:20 в дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 625 км.ФАД «Колыма» произошло столкновение микроавтобуса и большегруза.

По предварительным данным установлено, что мужчина 1963 г.р., управляя автомобилем «Тойота Хайс», следуя по маршруту «п. Усть-Нера – город Якутск», не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Скания» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и три пассажира «Тойоты» погибли на месте происшествия, ещё три пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Водитель большегруза не пострадал. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

