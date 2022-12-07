07.12.2022
18:12
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Якутия
Четыре 8-классника каждую неделю помогают семьям мобилизованных
Каждую неделю ученики 8 класса села 1-й Нерюктяй Олекминского улуса — Ермолаев Ньургун, Ермолаев Илья, Жирохов Айтал, Константинов Игнат помогают семьям мобилизованным. Молодцы!
Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
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