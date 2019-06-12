Четыре реки Якутии вышли в устье

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 13.00 12 июня 2019 года

Реки Лена, Яна, Индигирка и Колыма вышли в устье.

На реке Алазея

На территории Среднеколымского и Нижнеколымского района наблюдается открытая вода.

На р. Оленек

Активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка ледохода вышла в устье.

Верхняя кромка – наблюдается в 70 км ниже н.п. Таймылыр.

В связи с прохождением весеннего паводка Среднеколымское, Нижнеколымское, , Усть-Майское, Булунское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.