Четыре несанкционированные свалки ликвидируют в Якутии к 2024 году

Четыре несанкционированные свалки ликвидируют в городах Якутии к 2024 году в рамках реализации программы «Чистая страна» национального проекта «Экология», сообщили ТАСС в пятницу в управлении экологической безопасности минэкологии региона.

«В результате реализации проекта «Чистая страна» ожидается ликвидация четырех несанкционированных свалок в границах городов в Республике Саха (Якутия): в 2020 году — в Якутске, в 2021-м — Нюрбе, в 2024-м — Вилюйске и Мирном», — сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта в Якутии ликвидируют один из наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда — хвостохранилище заброшенной Куларской золотоизвлекательной фабрики на севере региона. Заброшенная фабрика является потенциально опасным объектом, поскольку на ее территории сохраняются отходы переработки руды и токсичных веществ.

Нацпроект «Экология» включает в себя федеральные программы «Чистый воздух», «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Питьевая вода», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение лесов». Якутия заключила соглашения по реализации четырех программ нацпроекта.