Четыре дня длился пробег в память о якутянах-героях, погибших на озере Ильмень

В региональном исполкоме партии «Единая Россия» чествовали пятерых спортсменов, достойно показавших себя в юбилейном ХХV традиционном легкоатлетическом пробеге вокруг озера Ильмень «По Святой Руси» общей протяжённостью 250 километров. Он прошел в Новгородской области и длился целых четыре дня. Пробег состоялся в рамках партийного проекта «Историческая память».

В этом году в пробеге приняли участие спортсмены из Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. Главными стали представители Якутии, которые в ходе пробега посетили памятник Якутским стрелкам.

Наших земляков представили опытные спортсмены: Валентина Доргуева, Владимир Сивцев, Спиридон Макаров, Никифор Слепцов, Александра Ноева. Традиционно в сверхмарафоне участвовал петербуржец Юрий Грачевский, которому в этом году исполнилось 80 лет.

Спортсмены пробежали по маршруту Великий Новгород – Шимск – Коростынь – Старая Русса – Парфино – Пола – Подлитовье – Пролетарий – Великий Новгород. Ежедневно участники преодолевали от 30 до 60 километров.

Старт пробега состоялся 9 июня от памятника «Тысячелетия России», финишировали участники в День России – 12 июня в 13 часов на площади Победы-Софийской.

В Новгородской области были вручены подарки и благодарственные письма от Якутского регионального отделения «Единой России» организаторам пробега и всем, кто ведет широкую общественную деятельность в деле увековечения подвига сотен героев-якутян, навсегда оставшихся в те морозные февральские дни на Старом Ильмене.

76 лет назад 597 якутян в составе 19-й отдельной лыжной бригады форсировали 30 километров тонкого льда озера Ильмень. Большинство солдат не вернулось из боя.

Этот подвиг мог затерялся в истории войны, если бы не историки-якутяне, которые на протяжении многих лет изучали архивы. Благодаря скрупулезному поиску, были восстановлены те февральские дни, когда наши земляки в 19-й лыжной бригаде сражались на Новгородской земле.

Вечная память и слава павшим воинам на озере Ильмень и всем советским солдатам, которые пали смертью храбрых, сражаясь за независимость и свободу нашей Родины. Наша обязанность – передать молодому поколению историю мужества и стойкости воинов-якутян. Мы помним и чтим наших ветеранов. Вся Якутия благодарит их за защиту, патриотизм и за мирное небо.