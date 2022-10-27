27.10.2022
20:16
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Официально
Назначен четвертый заместитель министра внутренних дел Якутии
У министра внутренних дел республики Владимира Прокопенко появился новый заместитель, четвертый по счету. Им стал Юрий ВЫРОДОВ, бывший начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия). Выродов был назначен заместителем министра внутренних дел по Якутии приказом МВД России от 5 октября 2022 года № 1056л/с, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy
Фото: тгк @yakutsk_vecherniy
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy
#новый заместитель министра ВД Якутии Владимира Прокопенко#Четвертый заместитель министра внутренних дел Якутии
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