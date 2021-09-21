Четвертая группа якутян из «горевших» районов вылетела в санаторий

20 сентября 2021 года для восстановления и укрепления здоровья на санаторно-курортное лечение вылетела четвёртая группа граждан в составе 20 человек с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы из Горного и Томпонского районов, в том числе 9 жителей Атамайского наслега Горного района, пострадавшего в результате лесного пожара 7 августа 2021 года.

Граждане пройдут санаторно-курортное лечение в реабилитационном центре «Вольгинский» Владимирской области, путевки предоставлены Фондом социального страхования Российской Федерации.

Перед вылетом состоялась встреча граждан с представителями министерства труда и социального развития республики и регионального отделения Фонда социального страхования, обсуждены организационные вопросы, сроки и условия санаторно-курортного лечения, порядок вылетов.

Напомним, санаторно-курортное лечение граждан, имеющих хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, из районов наиболее пострадавших в результате лесных пожаров организованы по инициативе главы Якутии Айсена Николаева, поддержанной на федеральном уровне.