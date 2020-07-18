Четверо якутян вошли в «Команду Арктики»

В конкурсе принимали участие 537 человек со всей России. Четыре участника из Республики Саха (Якутия) награждены призами.

С 1 по 21 июня 2020 года Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике при участии центра стратегических проектов провели конкурс «Команда Арктики».



«Хочу сказать: вы уже все – команда Арктики, потому что не могут люди далекие от Арктики написать такие мысли в своих эссе. Спасибо, что не боитесь смело говорить и выражать свои мысли. Это дорогого стоит», — обратился к участникам конкурса Алексей Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Для участия в конкурсе необходимо было подготовить эссе на тему «Арктика – для меня, и я – для Арктики», в котором участники раскрывали тему – чем могут помочь развитию Арктики. Также, нужно было создать видеовизитку в свободном формате. В видео продолжительностью не более одной минуты коротко рассказать о себе, своих увлечениях и целях. И третье задание было — зарегистрироваться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике как участник конкурса и подать заявку на участие, прикрепив файл с эссе и ссылку на видео.



Из Республики Саха (Якутия) было много заявок, из которых организаторы конкурса выделили четверых участников. Один из них Христофор Васильев – заместитель главы администрации Оленекского национального наслега. В прошлом году он пополнил ряды партии «Единая Россия» и возглавляет Оленекское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России». Наряду с ним в финалисты прошли – Мариясена Толстоухова, Сузанна Степанова, Лидана Афанасьева. Все участники награждены смарт-часами и свитшотами.



Участников конкурса “Команда Арктики” планируется привлечь к работе по подготовке председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. “Я видел среди видеовизиток тех, кто желает в этой работе участвовать, мы обязательно поведем в скором времени отдельную встречу по теме председательства России в Арктике и мы сейчас формируем команду людей, которая будет этим заниматься, с большим удовольствием пригласим и вас в эту команду”, – прокомментировал Александр Крутиков, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.