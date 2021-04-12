Четверо из пяти молодых пианистов-якутян преодолели первый тур

Сегодня, 12 апреля, в Москве, в зале Мясковского Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в творческом состязании молодых пианистов им. Марка Жиркова завершает первый тур средняя группа в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Всего в первом туре участвуют 13 конкурсантов, из них из Якутии пятеро — Альбина Федорова, Дайаана Тимофеева, Арина Герасимова, Тимофей Симоненко и Анжела Тыриина — учащиеся Высшей школы музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова.

Конкурсанты представляют Сербию, регионы России Тюменскую область, Республику Саха (Якутия), город Москву. Юные пианисты исполнили произведения классиков Баха, Шопена, Листа, Рахманинова и якутских композиторов — В. Ксенофонтова, Г. Комракова, К. Герасимова, Н. Михеева, З. Степанова, Н. Берестова, П. Иванова.

По мнению членов жюри под председательством заслуженного артиста России, декана фортепианного факультета и заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, профессора Андрея Александровича Писарева, все участники средней группы показали хороший результат по технике исполнения и художественному воплощению музыкальных произведений. Несмотря на волнение, конкурсанты сыграли очень хорошо свою программу и показали высокий уровень подготовки.

По итогам общего голосования в первый тур прошли 9 участников конкурса, из них четверо якутян — Анжела Тырина, Альбина Федорова, Арина Герасимова и Тимофей Симоненко — учащиеся ВШМ РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова. Примечеательно, что Анжела родом из Вилюйска, родины основоположника профессиональной музыки Якутии Марка Жиркова