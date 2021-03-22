Четкие планы с измеримым результатом



На состоявшемся вчера втором круге дебатов Евгений Григорьев продолжил рассказывать о своей предвыборной программе.

В ближайшие пять лет расселить 300 деревяшек

«Ставлю себе четкую задачу – в течение ближайших пяти лет переселить 300 деревянных многоквартирных домов. Часть из них будет переселена по республиканской адресной программе, часть по муниципальной программе, а часть — по договорам развития застроенных территорий. За прошлый год мы заключили 7 договоров – это 33 многоквартирных дома. В этом году перед городом стоит задача заключить 10», — отметил кандидат.

«Сегодня стоимость на жильё в городе выросла из-за большого спроса по отношению к предложению», — констатировал Григорьев. – «Поэтому, безусловно, необходимо стимулировать предложение на рынке жилья — выделять больше площадок под строительство. Заходить комплексно по территориям в южном направлении. Надо стремиться к объемам строительства в 500 тысяч квадратных метров в год».

Говоря о жилье для бюджетников, Евгений Григорьев сообщил о совместных с республиканскими властями планах по расширению категорий граждан, включенных в муниципальную программу: «В городе действует муниципальная программа — субсидируем бюджетников отрасли образования. В этом году, работая вместе с республикой, необходимо включить в нее работников здравоохранения и культуры».

Поддерживать любые проработанные проекты

Отвечая на вопрос кандидата Ивана Комарова об отношении к идее муниципального и государственного заказа на строительство малоэтажного жилья в новых районах города, Евгений Григорьев отметил необходимость стимулирования жилищного строительства в целом. Но обратил внимание кандидата на то, что государственный заказ на жильё распределяется, в первую очередь, по программам переселения, предоставления жилья льготным категориям, в частности, детям сиротам.

При этом, как пояснил Григорьев, сегодня в Якутске рассматривается строительство любых объектов, имеющих положительное заключение государственной экспертизы.

«Если у кого из застройщиков будут проекты, связанные с малоэтажным строительством, и строительство будет вестись в соответствии с всеми нормативами, то почему бы и нет. Привязке к этажности нет, но если погружаться в экономику конкретного строительного проекта, то ввиду ограниченности земельных площадей, застройщикам, конечно, интереснее строить многоэтажные дома», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста ГТРК «Саха» Дмитрия Макарова о том, могут ли городские власти влиять на уровень стоимости жилья в Якутске, которая резко пошла вверх из-за дальневосточной ипотеки, Евгений Григорьев акцентировал внимание на важность развития механизма комплексного развития технологий.

«Любая стройка подразумевает выделение земельных участков. Для молодых людей, которые закончили университеты, город может реализовать следующую схему, предложенную в моей предвыборной программе: город выделяет землю бесплатно застройщикам, застройщики строят жилье, и часть из этих квартир они будут продавать по себестоимости» — сказал Григорьев.

БКАД и общественный транспорт

Объемы строительства дорог в городе растут из года в год – в этом году запланировано проложить 50 километров дорожного покрытия. Якутск идет по четко выверенным планам в рамках национального проекта БКАД. Новые и отремонтированные дороги, новые жилые кварталы, требуют и существенного пересмотра схемы общественного транспорта.

«Сегодня, очевидно, что сложившаяся система общественного транспорта требует реформ. Нам надо перестать ездить на «пазиках». Нужны новые маршруты, в том числе с заездом в частный сектор. И их проработка должна быть выполнена компетентными людьми. Людьми, которые имеют опыт, которые умеют работать».

Также, как сообщил Григорьев, в текущем году в столицу по линии Росавтодора поступит 400 миллионов рублей на формирование интеллектуальной транспортной системы.

«Первые шаги будут сделаны в этом году – это будет оптимизация всех светофоров и связь их в единую информационную сеть, которая будет управляться из единого центра». Оптимизация системы управления светофорами, по оценке кандидата, разгрузит дороги на 20%.



Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.