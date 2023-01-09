Чета Угаровых отметила изумрудную свадьбу 

Ровно 55 лет назад в 1967-м году 30 декабря в отделе ЗАГС города Якутска Иннокентий Угаров и Варвара Павлова заключили свой брак.

И вот, в преддверии Нового года, ставшая известной в республике семья Угаровых — Иннокентия Спиридоновича и Варвары Николаевны, отметила ИЗУМРУДНУЮ свадьбу.

Супруги являются почетными старейшинами Республики Саха (Якутия), почетными ветеранами РС(Я). Иннокентий Спиридонович работал в Институте мерзлотоведения СО РАН. В течение 55 лет, ныне заслуженный работник науки и образования, кандидат географических наук, он в соавторстве опубликовал более 250 научных трудов. Является заслуженным ветераном СО АН СССР, академиком Международной и Европейской академии естествознания и Международной академии Северного Форума, профессор Российской академии естествознания, почетный доктор наук Международной академии естествознания.

Варвара Николаевна работала в редакции газеты «Эдэр коммунист», в газете «Бэлэм буол», «Кэскил». Отличник просвещения РСФСР и печати РС(Я), лауреат Республиканской журналисткой премии, Республиканской премии «За вклад в журналистику», заслуженный работник культуры РС(Я), награждена почетным знаком «Гражданская доблесть». По личному приглашению семьи юбиляров пришли поздравить заместитель главы города Якутска Степанова Наталья Романовна и заместитель председателя Городской Думы Евсикова Евдокия Ивановна. От всей души поздравляем Иннокентия Спиридоновича и Варвару Николаевну со знаменательной датой и желаем благополучия и счастья на долгие годы.