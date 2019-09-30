Честь и уважение дошкольным работникам!

Сегодня, 30 сентября, состоялось торжественное чествование педагогических работников дошкольного образования, в рамках профессионального праздника «День воспитателя и всех дошкольных работников».

Министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров поздравил участников торжества с профессиональным праздником и вручил государственные награды, почетные грамоты призерам всероссийских, республиканских конкурсов. Грамоты вручены по 3 российским конкурсам: «Лучшие практики», «Лучший детский сад России (11 садов из ТОП-500)», «Лучшие воспитатели России (7 педагогов)». Также награды получили 13 лауреатов республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад 2019 РС (Я)».

Приветствуя участников торжества, министр подчеркнул важность профессии работников дошкольного образования.

«Воспитатели и все, кто работают в сфере дошкольного образования своим благородным трудом вносят огромный вклад в развитие детей. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент развития личности человека. Сегодня детские сады — это не просто место, где дети проводят определенное время, это место, где они получают разностороннее развитие, воспитатели выявляют их способности, задатки и прилагают все усилия, чтобы превратить в талант и развивать далее.

Мы по праву гордимся дошкольным образованием Якутии. Наши воспитатели всегда в числе победителей всероссийских, международных конкурсов, наши дошкольные учреждения стали победителями конкурса лучших практик, способствующих доступности и повышению качества дошкольного образования, проведенного Минпросвещения РФ. При этом из 15 всероссийских победителей 6 — из Якутии. Проект «Одаренный ребенок», ориентированный на выявление и раннее развитие задатков и талантов каждого ребенка в детском саду, признан как одна из лучших практик дошкольного образования. Таких примеров много, благодаря этому мы знаем, что идем по правильному пути и можем достичь всех поставленных целей», — сказал Владимир Егоров. Он поблагодарил воспитателей за огромный труд, креативность и стремление к непрерывному развитию.

В рамках торжества, министр поздравил ветерана системы дошкольного образования Екатерину Кириллину, которой исполнилось 85 лет. Екатерина Николаевна родилась в 1937 году в селе Тойбохой Сунтарского улуса. 18 лет работала инспектором дошкольного образования, затем методистом заочного отдела, преподавателем ЯПК-2. Екатерина Кириллина является заслуженным работником образования РС(Я), отличником просвещения СССР.