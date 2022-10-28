Честь девушки опорочили в соцсетях

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась девушка с заявлением о распространенной в отношении неё клевете. Со слов заявительницы, злоумышленник разместил в социальных сетях заведомо ложные сведения, порочащие её честь, достоинство и репутацию.

В ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель.

Выяснилось, что между потерпевшей и подозреваемым произошёл конфликт, после которого он разместил в социальных сетях оскорбительные высказывания о заявительнице. Установлено, что сведения, изложенные в публикациях, не соответствуют действительности.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов.