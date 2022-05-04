«Чешское светлое» ФАПК Якутия признано лучшим пивом России!

В рамках Международного форума производителей напитков прошел конкурс на «Лучшее пиво России – 2022». Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Национальный Союз производителей пива и напитков. Конкурс проводился в трех категориях: светлый лагер, пшеничное светлое пиво и пайл эль.

Накануне состоялась оценочная дегустация, в состав конкурсной комиссии вошли независимые дипломированные специалисты-эксперты, кандидаты технических наук, ученые и технологи. Для определения зрительских симпатий в состав комиссий вошел обозреватель журнала «Эксперт», студенты Тимирязевской академии и представители организаторов. Пробы напитка были в зашифрованных ёмкостях, голосование — анонимным.

I место конкурса завоевала пивоваренная компания из Якутии АО ФАПК «Якутия» с пивом «Чешское светлое» в номинации «пшеничное светлое».

II место у производителя ООО «Зауральские напитки» в номинации «лагер». III место завоевала компания ООО «Мануфактура» в номинации «пшеничное светлое».

Вручение наград пивоваренным компаниям состоялось в Тимирязевской академии 28 апреля.

http://www.unionbeer.ru/sn10246-itogi-konkursa-na-luchshee-pivo-rossii—2022.html