Черук – 2021

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области совместно с областным государственным автономным учреждением «Институт развития образования» с 26 по 29 апреля 2021 года в городе Ульяновске проводит Межрегиональный чемпионат учительских клубов, который направлен на объединение усилий региональных профессиональных педагогических сообществ по выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных современной социокультурной среде образования.

Институт развития образования и повышения квалификации РС (Я) имеет значительный опыт участия на российских конкурсах в качестве членов жюри: так, д.п.н., I-й заместитель директора ИРОиПК Галина Ивановна АЛЕКСЕЕВА трижды являлась членом жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России». А на конкурс «Воспитатель года России-2021» была приглашена в этом году Надежда Николаевна ЛЕБЕДЕВА, завкафедрой дошкольного образования, к.п.н. Для участия в работе жюри «Черук» приглашён Николай Иннокентьевич БУГАЕВ, I-й заместитель директора ИРОиПК, к.филол.н. Кроме того, от Николая Иннокентьевича жюри и участники ждут большой Мастер-класс по организации методической работы в регионе. Отметим, всё это говорит об инновациях, «свежих» идеях в методической службе региона.

Конкурс «Черук» рассчитан на заинтересованность системы образования в развитии профессиональных педагогических сообществ и распространении инновационного опыта лучших образцов педагогических практик, направленных на стабильное развитие РФ через повышение качества образования. Девиз конкурса звучит «Новой школе — новую культуру педагогического труда». В соревновании принимают участие представители учительских общественных объединений из 21 региона страны. Чемпионат представляет собой педагогическое состязание команд. Номинальное количество участников в региональной команде – 4 человека, что означает «четыре руки», отсюда и его название «Черук».

Республику Саха (Якутия) на данном Чемпионате представляет команда педагогов-победителей республиканского конкурса из г. Нюрба. В составе команды: Портнягина Лена Игоревна, учитель географии МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского», Кузьмина Кристина Сунтариевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского», Иевлева Наталия Валентиновна, учитель химии МБУО «Малыкайская СОШ им. М.В.Мегежекского» , Менкярова Айыына Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И.Прокопьева», Кузьмина Кристина Сунтариевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского».

Конкурсантов ожидают пять испытаний. В рамках состязаний команда представит информационно-образовательный Интернет-ресурс клуба, визитку команды «Расскажи мне о себе», образовательный проект, занятие со школьниками «Час с классом». Также они примут участие в «Педагогическом СТиЭМ» с организацией мастер-класса по фундаментальным понятиям.

Желаем представителям уфимского образования удачи и творческих успехов!