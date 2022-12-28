Финансы
«Черный список» абонентов-должников за газ
УК и ТСЖ задолжали за потребленный газ порядка 27 миллионов рублей.
По информации Управления газораспределительных сетей, на 27 декабря 2022 года управляющие компании и ТСЖ имеют задолженность за поставку газа в размере порядка 27 миллионов рублей. В целях регулирования вопроса, а также информирования жителей города Якутска, которые получают коммунальные услуги у данных УК и ТСЖ, публикуем список организаций, имеющих задолженность свыше 100 000 рублей по поставке газа.
- Жилищный стандарт ООО УК
- НА КИРОВА ТСЖ
- Цветков ООО УК
- Университетское ТСЖ Кибор ООО
- ЦАДС ООО
- Гармония ООО УК
- Колорит УК ООО
- Ир-строй ООО УК
- Гарант Плюс УК
- ООО Тройка ТСЖ
- Каскад ООО УК
- Алтэр ООО УК (бывшая Гефест ООО УК)
- Ломоносова 42 ТСЖ
- Ригель ООО УК
Напоминаем, что в случаях, когда потребители не оплачивают за потребленный газ, компания имеет право отключить должников от газоснабжения согласно действующему законодательству. Перед применением ограничительных мер у потребителей имеется достаточно времени, чтобы оплатить образовавшуюся задолженность. В каждом уведомлении, направляемом в адрес потребителя, содержится информация о сумме задолженности и сроке, в течение которого долг необходимо погасить.
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