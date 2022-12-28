«Черный список» абонентов-должников за газ

УК и ТСЖ задолжали за потребленный газ порядка 27 миллионов рублей.

По информации Управления газораспределительных сетей, на 27 декабря 2022 года управляющие компании и ТСЖ имеют задолженность за поставку газа в размере порядка 27 миллионов рублей. В целях регулирования вопроса, а также информирования жителей города Якутска, которые получают коммунальные услуги у данных УК и ТСЖ, публикуем список организаций, имеющих задолженность свыше 100 000 рублей по поставке газа.

Жилищный стандарт ООО УК НА КИРОВА ТСЖ Цветков ООО УК Университетское ТСЖ Кибор ООО ЦАДС ООО Гармония ООО УК Колорит УК ООО Ир-строй ООО УК Гарант Плюс УК ООО Тройка ТСЖ Каскад ООО УК Алтэр ООО УК (бывшая Гефест ООО УК) Ломоносова 42 ТСЖ Ригель ООО УК

Напоминаем, что в случаях, когда потребители не оплачивают за потребленный газ, компания имеет право отключить должников от газоснабжения согласно действующему законодательству. Перед применением ограничительных мер у потребителей имеется достаточно времени, чтобы оплатить образовавшуюся задолженность. В каждом уведомлении, направляемом в адрес потребителя, содержится информация о сумме задолженности и сроке, в течение которого долг необходимо погасить.