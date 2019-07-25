Черные лебеди украсили озеро Шорц

Горожане и гости столицы имеют прекрасную возможность любоваться красивыми черными лебедями, которые 24 июля торжественно выпущены на живописном озере Шорц.

— Надо отметить, что мы с самого начала поддерживаем проект «Экопарк», который зародился в стенах журнала «Байанай». Наверное, многие помнят в каком запущенном состоянии находилось озеро Щорц до того, как мы вместе с сотрудниками журнала начали реализовывать проект. Помню, что только мусора вывезли несколько большегрузных машин. Мы рады, что теперь озеро преобразилось, появилось место для отдыха горожан, которое имеет так же и познавательное значение. Здесь живут множество уток, гусей и белые лебеди. Мы, поддержав идею сотрудников журнала, приобрели два прекрасных черных лебедя, восемь гусей, десять декоративных редкой породы уток, которых привезли из Подмосковья на радость горожанам, — сказал генеральный директор АО «Туймаада-нефть» Степан Чепалов.

Отметим, что на озере Щорц ежедневно отдыхают более 300 человек, это место стало значимым и для молодоженов, которые получают символическое благословение от преданных друг другу прекрасных лебедей.

— Наш проект направлен, прежде всего, на благоустройство города и, конечно, имеет воспитательное значение, ведь в основном на озеро приходят отдыхать люди с детьми. На самом деле, озеро еще нами зарыблено. Ежегодно проводим конкурс «Ловись, рыбка!» Тоже полюбившийся горожанам проект, — сообщил директор издательского дома «Илгэ» Юрий Борисов.

Напоминаем, что творческая группа журнала «Байанай» обратилась к жителям и гостям столицы придумать имена двум прекрасным черным лебедям.