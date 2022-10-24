«Черные кредиторы» орудуют в Якутии

Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за девять месяцев 2022 года выявили 10 «черных кредиторов» на территории Якутии. По числу обнаруженных нелегалов Якутия занимает третье место в ДФО после Приморья и Хабаровского края.

В большинстве случаев лжекредиторы маскировались под микрофинансовые организации и ломбарды, которые либо никогда не состояли в государственном реестре, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно.

Также отмечены случаи, когда комиссионные магазины работали как ломбарды и незаконно предоставляли якутянам займы. Как правило, компании использовали договор комиссии с нарушениями. Например, в документе указывалось, что гражданин передает на реализацию продавцу свое имущество, получая досрочно за него сумму оценки и возможность дальнейшего выкупа, но уже с небольшой наценкой, что по сути является предоставлением займа. Такой деятельностью могут заниматься ломбарды, при этом они должны выдавать клиенту залоговый билет.

«Банк России передал информацию об одном из таких комиссионных магазинов Якутска в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности. При этом данный магазин уже находится в предупредительном списке регулятора, неоднократно попадал под административное наказание, но продолжает незаконно выдавать займы. Если магазин вновь будет уличен в нелегальной деятельности, то его руководству может грозить уголовная ответственность», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Антон КОНОПЛЕВ.

Напомним, что при обращении в финансовую организацию необходимо проверить наличие у нее официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Этой компании также не должно быть в списке субъектов с выявленными признаками нелегальной деятельности.