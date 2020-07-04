Айсен Николаев:В Якутске идет рост заболеваемости

В республике с начала распространения коронавирусной инфекции зафиксировано 4422 случая, из них за последние сутки — 57. В городе Якутске выявлено 49 заболевших, в Нерюнгри — 2, в шести районах республики зафиксированы единичные случаи. 30 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки полностью выздоровели и выписаны 173 человека. Об этом 4 июля на брифинге сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.

В городе Якутске за последние дни, начиная с 30 июня, идет рост заболеваемости. 30 июня был самый минимум — 33 человека, сейчас уже 49. «Практически в полтора раза за несколько дней выросла заболеваемость в городе. Это очень тревожный фактор, который говорит о том, что санитарный режим — мытье рук, ношение масок, дезинфекция помещений в учреждениях, стали соблюдаться хуже, и результат не заставил себя ждать», — отметил глава региона. «Со 2 июля снят ряд ограничений, если со стороны администрации города Якутска не будут приняты меры по действенному контролю за ситуацией по городу, то может очень серьезно увеличиться рост заболеваемости. Более того, хочу сказать, что все шесть случаев, выявленных за последние сутки в сельских районах, связаны с приезжающими именно из Якутска». Глава отметил, что сейчас в республике усиливается профилактическая работа с детьми, которые приезжают на отдых в сельскую местность. Только за последнюю неделю зафиксировано свыше одной тысячи детей, по республике в целом практически 8,5 тысяч. «В результате проведенной профилактической работы у 56 детей выявлена коронавирусная инфекция. Поэтому контроль за детьми, приезжающими из Якутска, должен быть усилен со стороны родителей и родственников, чтобы не было дальнейшего распространения коронавирусной инфекции по республике», — сказал глава.

«Уверен, что соблюдение элементарных санитарных норм, масочного режима позволит достаточно серьезно улучшить и стабилизировать ситуацию по Якутску. На объектах торговли, бытовых услуг необходимо соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим и со стороны работников. Административная комиссия города Якутска, отраслевые ведомства, Роспотребнадзор должны усилить контроль за соблюдением санитарно- эпидемиологических требований», — подытожил брифинг Айсен Николаев.