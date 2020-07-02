На перекрестке Пояркова- Петра Алексеева возобновлено движение транспорта

Окружная администрация города Якутска сообщает о возобновления движения транспортных средств на перекрестке улиц Пояркова и Петра Алексеева. Автобусные маршруты № 5, № 8, 1№ 5, № 17, № 18, № 102, № 105, № 107 возвращаются на прежний маршрут движения. Также сообщаем, что городской автобусной маршрут № 2 на период ремонта улицы Курашова будет осуществлять движения согласно разработанной схеме.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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