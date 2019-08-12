Черногория по спецпредложению
ЧЕРНОГОРИЯ ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС СПЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ Балканский треугольник (по субботам) ЦЕНА ТУРА ОТ 49 500 РУБ/ЧЕЛ
Программа тура:
1 день (суббота). Тиват — Будва
Прибытие в аэропорт Тивата, встреча с представителем принимающей фирмы и трансфер в отель.
2 день (воскресенье). Будва
Завтрак в отеле. Свободный день.
Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: «Гранд-каньоны Черногории» (от 65 евро/чел.).
Продолжительность: 11 часов.
3 день (понедельник). Албания (Шкодер и Тирана)
Экскурсия в Албанию.
Продолжительность: 10-11 часов, с обедом.
4 день (вторник). Будва
Завтрак в отеле. Свободный день.
Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: Вечерний Боко-Которский залив (от 25 евро/чел.).
Продолжительность: 5 часов.
5 день (среда). Тиват — Будва
Завтрак в отеле. Свободный день.
Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: Монастырь Острог и Подгорица (от 25 евро/чел.).
Продолжительность: 8 часов.
6 день (четверг). Босния и Герцеговина
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Босния и Герцеговина».
Продолжительность: 7-8 часов.
7 день (пятница). Будва
Завтрак в отеле. Свободный день.
Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: «Скадарское озеро + Риека Црноевича» (от 40 евро/чел.).
Продолжительность: 6 часов, с обедом.
8 день (суббота). Будва — Тиват
Завтрак в отеле.
Трансфер до аэропорта.
В стоимость входит: авиаперелет Москва — Тиват — Москва (регулярными рейсами); проживание в Будве 7 н., отель 3* или 4*; питание — завтраки; групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; все трансферы с группой по программе; 2 экскурсии по программе; услуги русскоговорящего гида-экскурсовода; медицинская страховка с покрытием 40000 евро; комиссия турагентствам, с дополнительных услуг комиссия не выплачивается.
Доплаты по желанию: обеды и ужины;
Отели, предлагаемые для размещения по время экскурсионной программы:
— Hotel MB 3*;
— Hotel Kangaroo 3*;
— Garni Hotel Koral 3*;
— Slovenska plaza 4*;
— Bracera 4*;
Внимание! Отели во время экскурсионных программ могут быть заменены на равнозначные.
ООО «ГТА Тур Люкс»
г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис
Тел: 8(4112)42-54-96
Моб:+7(914)2 740-940
e-mail: itlux7@bk.ru
ICQ: 701943191
Whatsapp +7 (999) 174-67-82