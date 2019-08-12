Черногория по спецпредложению

ЧЕРНОГОРИЯ ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС СПЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ Балканский треугольник (по субботам) ЦЕНА ТУРА ОТ 49 500 РУБ/ЧЕЛ

Программа тура:

1 день (суббота). Тиват — Будва

Прибытие в аэропорт Тивата, встреча с представителем принимающей фирмы и трансфер в отель.

2 день (воскресенье). Будва

Завтрак в отеле. Свободный день.

Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: «Гранд-каньоны Черногории» (от 65 евро/чел.).

Продолжительность: 11 часов.

3 день (понедельник). Албания (Шкодер и Тирана)

Экскурсия в Албанию.

Продолжительность: 10-11 часов, с обедом.

4 день (вторник). Будва

Завтрак в отеле. Свободный день.

Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: Вечерний Боко-Которский залив (от 25 евро/чел.).

Продолжительность: 5 часов.

5 день (среда). Тиват — Будва

Завтрак в отеле. Свободный день.

Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: Монастырь Острог и Подгорица (от 25 евро/чел.).

Продолжительность: 8 часов.

6 день (четверг). Босния и Герцеговина

Завтрак в отеле.

Экскурсия «Босния и Герцеговина».

Продолжительность: 7-8 часов.

7 день (пятница). Будва

Завтрак в отеле. Свободный день.

Возможно заказать дополнительную экскурсию за доплату: «Скадарское озеро + Риека Црноевича» (от 40 евро/чел.).

Продолжительность: 6 часов, с обедом.

8 день (суббота). Будва — Тиват

Завтрак в отеле.

Трансфер до аэропорта.

В стоимость входит: авиаперелет Москва — Тиват — Москва (регулярными рейсами); проживание в Будве 7 н., отель 3* или 4*; питание — завтраки; групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; все трансферы с группой по программе; 2 экскурсии по программе; услуги русскоговорящего гида-экскурсовода; медицинская страховка с покрытием 40000 евро; комиссия турагентствам, с дополнительных услуг комиссия не выплачивается.

Доплаты по желанию: обеды и ужины;

Отели, предлагаемые для размещения по время экскурсионной программы:

— Hotel MB 3*;

— Hotel Kangaroo 3*;

— Garni Hotel Koral 3*;

— Slovenska plaza 4*;

— Bracera 4*;

Внимание! Отели во время экскурсионных программ могут быть заменены на равнозначные.

ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191