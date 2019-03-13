Черное дело произошло в столице Якутии

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение об угоне автомобиля из гаража. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые ранее неоднократно судимые 18-летний и 19-летний уроженцы Хангаласского района.

Выяснилось, что злоумышленники, проходя мимо гаражных боксов, заметили один из гаражей. Расковыряв утеплитель, через полученную щель они увидели, что внутри находится автомашина «Мазда Демио». У молодых парней возник преступный умысел угнать транспорт и доехать на нем до Благовещенска. Взломав навесной замок гаража, они проникли внутрь, осмотрели иномарку и заметили, что ключи от зажигания находятся внутри салона. Им не составило труда завести машину и уехать. Но позже, испугавшись преследования полиции, они решили поменять планы — бросили угнанную автомашину в лесу и скрылись.

Автомобиль возвращен автовладельцу в исправном состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон».