«Черная пятница» в АЭБ: Обнуляем платежи для бизнеса

20 ноября, Алмазэргиэнбанк запускает акцию «Черная пятница» для предпринимателей.

Откройте бесплатно расчетный счет онлайн и получите полгода обслуживания за 0 рублей. Торопитесь: предложение доступно месяц – с 20 ноября по 20 декабря.

«Накануне всемирной «черной пятницы» мы запускаем акцию для бизнеса по бесплатному обслуживанию на пакете РКО «Для развития». С нами предприниматели сохранят свои ежемесячные траты на РКО, общая сумма экономии за 6 месяцев будет ощутимой. Также руководители ИП и ООО получают возможность выводить себе на личную карту до 1,8 млн рублей без комиссии», — сообщил заместитель руководителя Управления маркетинга и развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Андрей Тастыгин.

Он отметил, что АЭБ доверяют более 6 тысяч предпринимателей Якутии. «Бизнес работает с нами онлайн, без посещения офиса и очередей. За каждым предпринимателем мы закрепляем куратора, к которому можно обратиться по любому вопросу», — подчеркнул Тастыгин.

Для того чтобы получить бесплатное РКО, нужно оставить онлайн-заявку на открытие расчетного счета в АЭБ по ссылке:

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