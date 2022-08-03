Через Якутию пройдет всероссийский автопробег на сжиженном природном газе. Крупные тягачи на сжиженном природном газе проедут через 25 регионов страны.

Из Владивостока в Санкт-Петербург стартовал всероссийский автопробег на сжиженном природном газе. Крупные тягачи на самом чистом российском энергоресурсе проедут через 25 регионов страны, включая Якутию.

В республике пробег стартует 8 августа под эгидой 100-летия образования ЯАССР. Автоколонна проследует через Нерюнгринский, Алданский, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирный и Ленский районы, а также через Якутск, где к ней присоединятся другие автомобилисты.

«Это одно из важнейших событий для нашего региона, являющегося центром газодобычи на Дальнем Востоке. Республика планирует и в дальнейшем вводить новые меры поддержки, расширять сотрудничество, чтобы занять ведущие позиции в стране по уровню развития рынка газомоторного топлива» — подчеркнул глава региона Айсен Николаев.

Организатором пробега выступил «Газпром газомоторное топливо». А главная цель автопробега – показать высокую экологичность и экономичность от использования природного газа в качестве моторного топлива и надежность техники, работающей на метане.

По итогам первого полугодия 2022 года объемы добычи природного газа достигли 8,6 млрд кубометров. Ведется плановая работа по созданию условий для развития рынка чистого топлива, до конца 2030 года планируется увеличить количество газозаправочных станций до 40. Те, кто будет строить новые газозаправочные станции, получат земельный участок без торгов в аренду. А для тех, кто вложил средства в строительство газозаправок, предусмотрено освобождение от налога на имущество.

Кроме того, перевод машин с бензина на газ в Якутии стал на 90% дешевле, владельцы автомобилей заплатят лишь 10% за установку ГБО. При переходе с бензина на газ будет снижен транспортный налог на 50%, а стоимость заправки снизится в два раза. Вступай в группу Telegram