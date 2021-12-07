Через приложение Онкопоисксаха.рф 11 тысяч человек обледовались на рак

По итогам десяти месяцев 2021 года доля злокачественных новообразований, выявленных в республике на ранних стадиях, составляет 44,3%. Это на 2,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года (10 мес. 2020 г. – 41,5%), сообщает Минздрав Якутии.

Текущий год в республики был объявлен Годом здоровья. Одной из задач, поставленных главой республики Айсеном Николаевым, является увеличение качества и продолжительности жизни якутян. К концу 2030 года республика должна войти в список регионов, где продолжительность жизни составляет более 80 лет. Для ее реализации ведется работа по повышению уровня диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Для выявления заболевания на ранней стадии, в Якутии проводится ряд мероприятий: приём пациентов без направления в онкодиспансере, акция «Приём врача-онколога в выходные дни», выезды мультидисциплинарных бригад в районы республики, работа кабинетов онкоскрининга, проект «Онкопоиск».

Приложением Онкопоисксаха.рф воспользовалось порядка 11 тысяч человек. Благодаря этой платформе можно сдать анализы на онкомаркеры, пройти УЗИ обследование, низкодозную компьютерную томографию органов грудной клетки, иммунохимический анализ кала на скрытую кровь, маммографию, жидкостную цитологию и вирус папилломы человека (ВПЧ).

Первичную медицинскую помощь онкобольным также оказывают в Центрах онкологической помощи, основной принцип которых «ближе к дому – удобнее для пациентов». В столице и в районах Якутии уже работает 15 таких центров, оснащённых необходимым оборудованием. Здесь можно установить диагноз в более короткие сроки, а также получить специализированное лечение, в том числе химиотерапию, не выезжая за пределы места жительства. До 2023 года планируется открытие ещё трёх центров онкопомощи на базах Намской, Чурапчинской и Томпонской центральных районных больниц. Кроме того, работают 10 первичных онкологических кабинетов.

Работа по ранней диагностике злокачественных новообразований проводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия)» национального проекта «Здравоохранение».