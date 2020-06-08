Через неделю часть ограничений могут быть отменены

Коэффициент распространения коронавируса в Якутии опустился ниже единицы — 0,8

За последние сутки в Якутии выявлено 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период в республике COVID-19 диагностирован у 2611 человек, из них выздоровели 1285. Об этом сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.

Из 80 новых случаев 69 зарегистрировано в Якутске, 5 – в Алданском, 4 – в Мегино-Кангаласском районе, по одному случаю – в Намском и Горном улусах.

Основными точками заражения в республике остаются Намский район, где за всё время зафиксировано 104 случая, а также Мегино-Кангаласский и Алданский районы, где случаи связаны с работниками добывающих предприятий. В каждом районе республики принимаются все необходимые меры для локализации инфекции.

Глава республики отметил, что в Якутске 22 пациента сегодня находятся в тяжелом состоянии, из них двое – на аппаратах ИВЛ. Количество летальных исходов достигло 15, в основном, это люди старше 65 лет с большим количеством хронических заболеваний. Вместе с тем, растёт и количество выздоровевших пациентов.

Комментируя ситуацию по городу Якутску, Глава Якутии отметил, что закрытие магазинов и ограничение движения общественного транспорта в выходные дни не являются единственной мерой борьбы с распространением инфекции.

Айсен Николаев подчеркнул, что также необходимо помнить о соблюдении масочного и перчаточного режима в общественных местах.

«Количество случаев заболевания в республике стабильное – коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы и составил 0,8. Это неплохой показатель и является 12-м по стране. Если снижение продолжится и на этой неделе, то ряд ограничительных мер может быть снят уже после 14 июня», – отметил Айсен Николаев.

По словам Айсена Николаева, для того, чтобы ускорить ослабление мер, введённых из-за коронавируса, необходимо усиленно придерживаться всех норм социального дистанцирования, масочного и перчаточного режима и мер самоизоляции или карантина, которые действуют в том или ином муниципальном районе республики.