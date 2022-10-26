Через месяц проезд по проспекту Ленина откроют, но не для всех

В конце ноября в Якутске откроют проезд по проспекту Ленина от улицы Кулаковского до здания ЛОРПа. Однако запуск маршрутных автобусов по этому участку дороги состоится только после решения специальной комиссии. «Планируем открыть проезд по проспекту Ленина после 20 чисел ноября. Сейчас ведутся работы по установке технических средств организации дорожного движения, светофорных объектов и линий наружного освещения», — рассказал ЯСИА заместитель директора МКУ «Главстрой» Афанасий Александров.

При этом, как отметили в мэрии Якутска, маршрутные автобусы не сразу начнут ездить по проспекту Ленина. «Готовность проспекта к запуску общественного транспорта проверит в конце ноября транспортная комиссия, которая и будет решать, когда начнётся движение автобусов», — прокомментировали в окружной администрации.

Напомним, ремонт проспекта Ленина от улицы Красноярова до улицы Хабарова реализуется в два этапа. Полностью он должен завершиться к концу октября 2023 года. После первого этапа реконструкции на участке с улицы Кулаковского до здания ЛОРПа подрядная организация приступит ко второму этапу — к работам от Дзержинского до Хабарова. На участок от улицы Красноярова до улицы Кулаковского заход планируется в феврале следующего года.