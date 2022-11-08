08.11.2022
18:04
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Якутск

Через Лену можно переправиться на вертолете — завтра первые рейсы

«Полярные авиалинии» открывают воздушное сообщение «Маган – Нижний Бестях — Маган»
9 ноября первый вылет запланирован на 10:00, второй в 11:30.
В период ледостава и усложнения гидрологических условий на реке Лена с 9 ноября авиакомпания организует пассажирские и грузовые авиаперевозки на вертолетах Ми-8 из Якутска в Нижний Бестях. Грузовые и пассажирские рейсы будут выполняться по маршруту Маган – площадка Манньыаттаах (Нижний Бестях)– Маган.
9 ноября первый вылет запланирован на 10:00, второй в 11:30.
Оформление билетов будет осуществляться в кассе агентства воздушных сообщений авиакомпании в аэропорту Маган (тел. 40-60-36) и на посадочной площадке «Манньыаттаах».
Тариф на перевозку 4000 рублей без сборов.

Напоминаем, что детям от 2 до 12 лет скидка 50% от взрослого тарифа. Норма бесплатного провоза багажа – 20 кг на одного пассажира. Тариф на перевозку груза составляет 50 руб. за 1 кг.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «АК «Полярные авиалинии

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