Когда трассу Лена полностью заасфальтируют?

Через два года федеральная трасса «Лена» длиной 1153 км полностью заасфальтируют на всем протяжении. Федеральная автодорога «Лена» проходит от г. Сковородино Амурской области до Якутска. Трасса проложена преимущественно по вечной мерзлоте.

С опережением графика в Алданском районе капитально отремонтировали около 13 км трассы «Лена», сообщает ЯСИА. Дорожники уложили три слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной 25 см, усилив его основание щебёночно-песчаной смесью. С целью повышения уровня безопасности дорожного движения смонтировали около 10 км барьерного ограждения, установили порядка 100 дорожных знаков и 200 сигнальных столбиков, нанесли дорожную разметку. Кроме того, на 737 км была оборудована стоянка для транзитного транспорта с возможностью единовременного размещения до десяти большегрузных автомобилей, а также площадка отдыха для водителей с беседкой и туалетом.

В планах «Росавтодора» до конца года сдать в эксплуатацию еще 47 км дороги «Лена» в Амурской области и Якутии, на 27 км из них выполняются работы по капитальному ремонту. Всего в текущем году в Амурской области и Якутии в асфальтобетон переведут 70 км трассы «Лена». В период с 2023 по 2024 гг. планируется выполнить аналогичные работы на оставшихся 124 км, из них 78 км приходится на территорию Якутии.