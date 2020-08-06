Через 72 года. Молодая якутянка нашла без вести пропавшего дядю

Я, банковский работник, живу и работаю в городе своей мечты — Москве. Многие коммунисты, наверное, помнят меня: выполняя задания мамы, первого секретаря Усть-Алданского райкома КПРФ Матрены Борисовой, еще со студенческих лет частенько заходила в Якутский реском КПРФ, особенно во время выборных кампаний.

Мама посоветовала направить эту небольшую заметку в редакцию “Коммуниста”. В ней я рассказываю о своем родном дяде, участнике Великой Отечественной войны Семене Макаровиче Борисове.

Я очень горжусь им, как и другими своими родственниками, которые сражались за Родину, ковали Великую Победу ради нас, детей, внуков и правнуков. Благодаря им, мужественным и стойким советским воинам, мы, молодые, сегодня живем под мирным небом.

Как известно, ребят-якутян призывали на фронт даже из самых отдаленных глухих сел, исключение составляли лишь представители коренных малочисленных народностей Севера. Семен — это старший брат моего отца, Афанасия Борисова. Они родом из маленького алааса Арыылаах, что недалеко от села Норагана Мегино-Кангаласского района. Родные братья рано остались сиротами и воспитывались в детском доме. Они никогда не знали ни материнской ласки и любви, ни отцовского надежного плеча и советов. С ранних лет страдали от невзгод, испытывали голод и холод. Но как бы ни было плохо, они всегда верили, что впереди еще много счастливых дней.

…Когда началась война, Семену исполнился всего 21 год. Он — бесстрашный воин-якутянин, прошел через всю войну — с 1941-го по 1945-й год. Служил в 356 гвардейской дивизии танкистом 10-го гвардейского добровольческого танкового корпуса в составе 4-й Танковой армии 1-го Украинского фронта. Семена 16 сентября 1944 года наградили высокой наградой — боевой медалью “За отвагу”. Дядя, гвардии сержант, в составе танковой дивизии участвовал в сложнейших военных операциях. Долгое время, а именно до 2017 года, Семен Борисов считался без вести пропавшим.

Еще будучи студенткой вуза, я решила во что бы то ни было найти своего дядю. Несмотря на юный возраст, считала, что увековечить память родного человека, у которого не было ни семьи, ни детей, ведь он ушел на фронт, как говорится, безусым парнишкой, — мой долг.

Я долго и кропотливо трудилась, используя в поиске современные ресурсы, архивы, размещенные в интернете. А еще переписывалась со многими людьми, и наконец нашла его захоронение.

Получить весточку с тех времен благодаря огромному желанию увековечить имя родного человека — это непередаваемое ощущение. Мой дядя (оказывается, младший сержант) Семен Макарович Борисов погиб 11 мая 1945 года, участвуя в Пражской операции, проходившей с 6-го по 11 мая 1945 года. Он погиб через три дня после Великой Победы — в последний день Пражской операции по уничтожении фашистов…

Я в 2017 году посетила его захоронение в городе Йиглава Чехии. Возле могилы я сыграла на хомусе и положила горсть земли с родного алааса Арыылаах. Мои труды не прошли зря, они того стоили.

Теперь подумать страшно: если бы я не поинтересовалась судьбой родного нам человека и не взялась за это непростое дело, то постепенно все забыли бы о нем, Семене Макаровиче Борисове. Уверена, что они, наши прадеды, деды, дяди, в мире ином спят спокойно, потому что мы помним и любим их, мы гордимся их подвигами и победами.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Рита БОРИСОВА, Якутск — Москва.