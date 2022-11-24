Чемпионы мира по танцевальному спорту выступят в Якутии

Чемпионы мира, Европы и России по танцевальному спорту выступят в Якутии.

В Мирнинском спортивном комплексе «Кимберлит» 4 декабря состоятся соревнования по танцевальному спорту.

В Мирнинском спортивном комплексе «Кимберлит» 4 декабря состоятся соревнования по танцевальному спорту «Кубок триколор». Мероприятие пройдёт с 16:00, вход свободный.

Здесь зрителей ждёт грандиозное шоу от мировых звёзд танцевального спорта. Европейскую программу представят шестикратные чемпионы мира по танцевальному спорту, четырёхкратные чемпионы Европы, девятикратные чемпионы России, двадцатикратные победители WDSF GrandSlam в европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова.





Латиноамериканскую программу покажут двадцатикратные победители серии турниров Grand Slam, четырёхкратный чемпион мира по танцевальному спорту, двенадцатикратный чемпион России, пятикратный чемпион Европы Армен Цатурян и чемпионка мира, чемпионка России, двукратная чемпионка Европы Доминика Бергманнова.

Всего на соревнованиях выступят 30 пар из юных и взрослых участников из девяти регионов России. 18 детских и 12 взрослых пар танцоров будут поделены на группы по цветам триколора, в которых и будут состязаться. Организаторами соревнований выступили Союз танцевального спорта Якутии, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла при поддержке компании АЛРОСА, Алмазэргиэнбанка, администрации города Мирного и Целевого фонда будущих поколений Якутии.