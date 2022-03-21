21.03.2022
12:50
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Спорт

Чемпионки отраслевых соревнований по волейболу работают в ГУП ЖКХ Якутии

Женская команда исполнительной дирекции ГУП «ЖКХ РС (Я)» стала победителем соревнований по волейболу, организованных в преддверии профессионального праздника Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я).

Отраслевые соревнования проходили с 16-17 марта в Якутске, где приняли участие семь команд: министерства, ГУП «ЖКХ РС (Я)», ГАУ РС (Я) «Агентство субсидий», АО «Теплоэнергосервис», НКО «Фонд капитального ремонта РС (Я)», ГАУ РС (Я)» «Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности» и АО «Теплоэнергия».

По итогам соревнований команда ГУП «ЖКХ РС (Я)» стала обладателем чемпионского кубка, медалей, грамоты и ценных призов, обыграв в финале со счетом 2:0 сборную Центра развития ЖКХ. А главный специалист отдела программирования Ньургуйаана Федорова названа лучшим нападающим состязаний.

В составе сборной ГУП «ЖКХ РС (Я)» сотрудники дирекции: Елена Ширяева, Аина Данилова, Ньургуйаана Федорова, Куннэй Васильева, Кюннэй Федотова, Тамара Бамбуева, Дария Окоемова и капитан Татьяна Захарова.

Поздравляем девушек с победой! Желаем дальнейшей удачи, высоких достижений, отличного весеннего настроения и профессиональных успехов!

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
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