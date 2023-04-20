Чемпионка России по армрестлингу работает в Теплоэнергосервисе

Бухгалтер АО «Теплоэнергосервис» Наталья Малышова стала Чемпионкой России по армрестлингу и принесла в копилку Республики Саха (Якутия) медали всероссийского уровня. Чемпионат России, 32-й по счету, прошел с 12 по 17 апреля в Орле. По общему количеству участников он стал самым массовым по этому виду спорта в мире. В соревнованиях приняло участие около 600 спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации.

Рукоборцы соревновались в различных весовых категориях. В упорной борьбе Наталья одержала победу и стала Чемпионкой России по армрестлингу в весовой категории 70 кг, в подгруппе 50+ на правой и левой руке, и заняла 3-е место на правой руке, в весовой категории 70 кг, в подгруппе 40+.

В состязаниях приняли участие 12 заслуженных мастеров спорта, 45 мастеров спорта международного класса, 142 мастеров спорта России. Впрочем, для якутянки Натальи Малышовой участие в крупных соревнованиях не редкость. Она является трехкратной чемпионкой по армрестлингу Республики Саха (Якутия). Данным видом спорта она занимается с 2018 года. Но спорт в жизни Натальи — это скорее хобби, которому она уделяет свободное время.

В профессиональной среде Наталья ведущий бухгалтер управления бухгалтерского и налогового учета АО «Теплоэнергосервис». В бухгалтерии она работает с 2015 года. Ранее в Обществе она занимала должность диспетчера АДС, инженера материально-технического снабжения, инженера ПТО. Нужно также отметить, что Наталья прекрасная хозяйка и многодетная мама.

«Успех на таких соревнованиях зависит от того, с кем будет бороться спортсмен в паре. Так как данные соревнования проводились по системе до двух поражений, этот факт играл решающую роль. Пары создавались рандомно. В моей подгруппе 40+ были: мастер спорта международного класса и мастер спорта. Результатом соревнований я более чем довольна, т.к. давно мечтала принять участие на чемпионате такого уровня. В ходе соревнований я чувствовала поддержку родных и коллег, которые наблюдали за прямой трансляцией на официальных интернет ресурсах Федерации армрестлинга. Эта поддержка придавала мне сил и уверенности! Спасибо Вам!», -отмечает Наталья Малышова.