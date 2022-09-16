Чемпионата по водно-моторным соревнованиям среди команд МЧС России: наши в числе лидеров

Команда ДФО стала призером Чемпионата по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России

В Казани завершился XV Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Лучшие инспекторы ГИМС со всей страны выявляли сильнейших в структуре МЧС России.

Соревнования состояли из пяти этапов. На первом этапе представители команд сдавали экзамен по теоретической подготовке и оказанию первой помощи. В рамках второго этапа прошли соревнования по скоростным гонкам на моторных лодках по замкнутому (кольцевому) маршруту на 5 км. На старт выходила вся команда на четырёх катерах. Участникам предстояло на максимальных скоростях преодолеть круговую дистанцию за минимальное время.

По итогам заездов второго этапа лучший результат продемонстрировали инспекторы ГИМС, представляющие Дальневосточный федеральный округ из Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). На втором месте оказались участники из Главного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу (Уральский федеральный округ). На третьем месте финишировала команда ГУ МЧС РФ по Иркутской области (Сибирский Федеральный округ).

В третий день Чемпионата МЧС России по водно-моторным соревнованиям на старт вышли только девушки. Впервые за 15 лет проведения первенства проходить этап скоростного маневрирования на гидроцикле довелось девушкам. На старт поочередно вышли восемь участниц. Каждой предстояло на высокой скорости преодолеть «змейку», объезжая расставленные буйки.

Обладательницей лучшего времени оказалась представительница Главного управления МЧС России по Волгоградской области Анна Черкашенко (Южный федеральный округ), второй результат у Олеси Пренченко из ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) (Дальневосточный федеральный округ). Тройку призеров замкнула Ирина Гончарова из команды ГУ МЧС РФ по Иркутской области (Сибирский федеральный округ).

После женского «соло» прошел заключительный этап Чемпионата – командная эстафета. В ней были задействованы все участники команды, причем как на воде, так и на земле. Участники были распределены по разным зонам и выполняли следующие упражнения:

— подача спасательного круга терпящему бедствие на воде с берега;

— плавание;

— гребля на гребной лодке;

— буксировка плавсредства за моторной лодкой (катером) на дистанцию не менее 1 км;

— скоростной заезд на гидроцикле;

— подача спасательного круга терпящему бедствие на воде с берега.

По итогам всех пяти видов первенства наилучший результат оказался у команды Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, представлявшей Уральский федеральный округ. Следом на пьедестале почёта расположилась сборная ГУ МЧС РФ по Волгоградской области (Южный ФО). Команда ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) (Дальневосточный ФО) заняла почетное 3 место.

«Происходит обмен опыта, а также мастерства в управлении маломерным судном, гидроциклом, оказании доврачебной помощи. Все это в обязательном порядке государственный инспектор ГИМС должен знать и совершенствовать свои навыки», — отметил Иван Попов, заместитель начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я).