Чемпионат Якутска по снайпингу: кто самый меткий?

17 апреля текущего года в городе Якутске на полигоне «Белый медведь» прошли очередные рейтинговые соревнования — Чемпионат города Якутска по дисциплине «снайпинг», приуроченные к 390-летию со дня основания города Якутска и 100-летию ЯАССР. Организаторами выступили правление регионального отделения Федерации стрельбы на дальние дистанции (ФСДД) по Республике Саха (Якутия) (председатель Алексеев Н.Н.) и УФСИН РС (Я) (начальник Седрисев В.В.).



Впервые на якутских соревнованиях были представлены новые разнообразные упражнения. Плюс к полюбившимся упражнениям, посвященным якутским снайперам — героям ВОВ, были изготовлены и введены в строй «кактус», «моссад», «диагональ» и «столбы». Помимо этих новелл стрелкам были предложены «охотничьи» упражнения по «убойным» местам различных животных, изготовленных в реальном размере, под нарезное оружие, от косули до трофейного чубуку (якутский снежный баран) на максимальной дистанции.

Все эти новшества, а также предложенные множество номинаций в различных калибрах и с разделением на классы «полуавтомат» и «болтовая винтовка», привлекли большое внимание не только постоянных стрелков высокоточников, но и любителей охоты, уверенных в своих карабинах, не раз добывавших «белку в глаз!».

Всего в соревновании приняли участие 31 стрелок.



В номинации 223 калибр золото забрал Бурнашев Степан, серебро Христофоров Иван, и бронзу забрал Борисов Константин.

В номинации 7,62/54 золото досталось снова Попову Дыгыну, серебро у Иовлева Егора и бронзу отвоевал Мухоплев Борис.

В номинации 308 калибр золото у Яковлева Виталия, серебро у Аммосова Алексея и бронза досталась Слободенику Владиславу.

В полуавтоматах победил Попов Дыгын, серебро у Бурнашева Степана и третье место у Иовлева Егора.

Абсолютным чемпионом соревнований по числу набранных очков с явным преимуществом, но в сложнейшей конкурентной борьбе стал неоднократный призер различных чемпионатов России и ближнего зарубежья, мэтр якутского стрелкового спорта, Александр Данилов.



Серебро абсолютного зачета досталось менее опытному, но энергичному и широко известному в российских кругах высокоточников Яковлеву Сергею. Бронзу вырвал аксакал стрелкового спорта Якутии Дмитрий Васильев.

Фаворит соревнований Геннадий Семенов, к всеобщему сожалению на пьедестал в этот раз не взошёл.

В снайперской дуэли победу в ожесточенной схватке на долю секунды одержала пара Александр Дубонос — Борис Мухоплев.



Обед, как и было обещано, был представлен вкуснейшим блюдом из трофейного чубуку (якутский снежный баран) в огромном казане, с добавками для осиливших самое сложнейшее упражнение — «Снайпер Охлопков Федор Матвеевич 429 подтвержденных».

Учитывая хорошую организацию, все 12 упражнений тремя скводами были выполнены в отведенное время и соревнования полностью уложились в срок.



