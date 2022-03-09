Чемпионат Якутии по мини-футболу в Ленске

Впервые в истории Ленска проходит чемпионат Якутии по мини-футболу. Соревнования стартовали 9 марта.

В Ленске стартовали игры Первой лиги чемпионата республики по мини-футболу. Участвуют 10 команд, практически все приезжие: сборные Мирного, СВФУ, Якутска, Нерюнгринского, Мегико-Кангаласского, Горного, Усть-Алданского, Хангаласского районов и поселка Жатай. Последние две команды открыли турнир. Жатай обошёл игроков Хангаласского улуса со счетом 4:3.

АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВ – ТРЕНЕР СБОРНОЙ МИРНИНСКОГО РАЙОНА:

— Вы знаете, соревнования не проводились уже 2 года, поэтому сложно сказать про соперников. У нас команды 1 лиги все достаточно сильные, поэтому кого-то выделять не очень правильно будет.

АЛЕКСАНДР КУПРЯКОВ – ТРЕНЕР СБОРНОЙ ЯКУТСКА:

— Мы настроены только на победу, только 1 место. У нас задач других нет. Команды 4-5 равны в этом чемпионате. Они все одинаково сильны, что та может выиграть, что эта. Заранее не буду говорить, кого я считаю соперником. Со всеми будем бороться, со всеми будет сложно.

Шесть сильнейших команд Чемпионата отправятся на восьмые Спортивные игры народов Якутии. Они пройдут летом в Усть-Алданском улусе.