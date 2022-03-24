Чемпионат Якутии по боксу: День 1 — три протеста и яркие бои. То ли еще будет 🔥🔥🔥

Первый день стартовавшего накануне чемпионата Республики Саха (Якутия) памяти Заслуженного тренера ЯАССР и РСФСР А.А.Петрова завершился накануне поздним вечером. Всего было проведено 36 пар поединков в восьми весовых категориях — сообщает Спорт Якутии.

По итогам первого дня в судейскую коллегию поступило три протеста, представители команд не были согласны с решением судей. После пересмотра видеозаписи главным судьей чемпионата Семеном Румянцевым, техническим делегатом Дмитриев Федоровым и главным тренером Владимиром Павловым два протеста были отклонены, один – удовлетворен.

Так результат поединка между Виталием Стручковым (У-Алдан) и Михаилом Скрыбыкиным (М-Кангаласский) пересмотрен в пользу боксера из Усть-Алданского улуса. Таким образом, в следующий круг в весовой категории до 60 кг проходит В.Стручков. Результат поединка Михаила Варламова (Сунтар) и Михаила Парникова (Намский) остался неизменным. Парников вышел в 1/8 финала в весовой категории до 57 кг. В следующий раунд чемпионата после пересмотра видеозаписи боя в весе до 71 кг прошёл Николай Бетюнский (Намский), победивший Айаала Аманатова (У-Алдан).

Спорт Якутии» представляет вашему вниманию все результаты первого дня чемпионата РС(Я) по боксу:

1/8 финала в весовой категории до 54 кг:

Кирилл Хлебников (Олёкма) победил Игоря Федотова (В-Вилюйск) — 3:2

Леонид Петров (Вилюйск) выиграл раздельным решением Игоря Огай (Мирный) – 3:2

Артур Ложников (Ленск) победил по очкам Андрея Антонова (В-Вилюйск) – 5:0

Андрей Софронеев (Горный) оказался сильнее Айаала Львова (Хангаласский) – 4:1

Михаил Хатылыков (Нюрба) стартовал с победы над Сахасталом Григорьевым (СВФУ) — 5:0

Сирожидин Абдулкадиров (М-Ханалас) победил Алексея Макарова (Сунтар) – 5:0

Дмитрий Осипов (Намский) выиграл Валентина Платонова (Анабар) – 5:0

Айаал Степанов (У-Алдан) по очкам переиграл Виталия Яковлева (Чурапча) – 5:0

1/16 финала в весовой категории до 57 кг:

Михаил Парников (Намский) победил с разногласием судей Михаила Варламова (Сунтар) – 3:2

Эрхан Лукин (Чурапча) выиграл у Александра Осипова (Вилюйск) – 5:0

1/8 финала в весовой категории до 60 кг:

Виталий Стручков (У-Алдан) победил Михаила Скрыбыкина (М-Ханалас) – 5:0

Валентин Иванов (Чурапча) победил Михаила Михалищева (Нерюнгри) – 5:0

Кирилл Эверстов (СВФУ) выиграл Михаила Саввинова (Таатта) – 3:2

Григорий Павлов (Сунтар) победил Максима Григорьева (Амга) – 5:0

Егор Васильев (Нюрба) выиграл Василия Барабанского (Намский) – 5:0

Николай Пшенников (Ханалас) в виду явного преимущества во 2 раунде победил Валерия Токунова (Мирный)

1/16 финала в весовой категории до 63,5 кг:

Станислав Константинов (Горный) победил Самуила Еремеева (Сунтар) – 4:1

Дьулустан Иванов (Олёкма) выиграл Алексея Максимова (Булун) – 5:0

Александр Самойлов выиграл Достанбека Шингилова (Мирный) – 5:0

Весовая категория до 67 кг. 1/16 финала:

Арчын Пустоляков (СВФУ) победил за явным преимуществом во 2 раунде Айсиэна Иванова (Жиганск) – 5:0

1/8 финала в весовой категории до 71 кг:

Октябрин Яковлев (Сунтар) выиграл Василия Тимофеева (Оленек) — 4:1

Борис Исаев (Мирный) выиграл Ивана Максимова (Горный) — 5:0

Виктор Федоров (Вилюйск) победил с разногласием Владимира Тимофеева (Нюрба) — 4:1

Николай Бетюнский (Намский) победил Айаала Аманатова (У-Алдан) – 5:0

Руслан Неустроев (Таатта) победил Павла Платонова (Горный) — 5:0

Прокопий Яковлев (Сунтар) выиграл Артура Голикова (Якутск) — 5:0

Никита Малгин (СВФУ) победил Вениамина Тюляхова (В-Вилюйск) — 5:0

Быйаман Бушков оказался сильнее Александра Николаева (Вилюйск) — 5:0

1/8 финала в весовой категории до 75 кг:

Эльмар Омаров (Якутск) победил Илью Кудряшова (Мирный) — 5:0

Роман Обутов (Таатта) победил Григория Барашкова (Чурапча) — 5:0

Иннокентий Зырянов (Намский) раздельным решением судей победил Михаила Данилова (Нюрба) — 3:2

1/8 финала в весовой категории до 86 кг:

Савелий Борисов (Анабар) победил Максима Парфенова (Нерюнгри) — 5:0

Яков Седалищев (Вилюйск) ввиду снятия врачом победил Мичила Слепцова (Чурапча)

Борис Саввинов (Намский) выиграл Владимира Павлова (Олёкма) — 5:0

Евгений Кычкин (Таатта) за явным преимуществом в первом раунде выиграл Бориса Борисова (У-Алдан)

Владимир Федоров (Сунтар) победил Владислава Коновалова (Мирный) — 5:0