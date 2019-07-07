Чемпионат России: принято решение по якутянину Арыйаану Тютрину

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал вчерашний инцидент, происшедший во время схватки 1/4 финала весовой категории 57 кг между Арыйааном Тютриным и Гасангусейном Батрудиновым.

— Дзамболат Ильич, вчера у вас состоялась встреча с вице-президентом Федерации спортивной борьбы Якутии Виктором Лебедевым, на котором был обсуждён вопрос о неправильном судействе в отношении Арыйаана Тютрина. Как вы прокомментируете данный случай?

— Да, то, что выиграл Тютрин — это однозначно. Судья на ковре необъективно дал балл за полторы секунды до окончания схватки, это ни в какие рамки не лезет. Из-за него весь этот сыр-бор. Этого судью мы отстранили от работы на чемпионате России.

— А что будет предпринято в отношении Тютрина, ведь он по сути не проиграл?

— Он остаётся в сборной. По нему будет приниматься решение тренерским советом сборной России. Не будем опережать события. То, что мы ему какой-то шанс дадим — это однозначно. Мы не хотим ломать жизнь спортсмена из-за ошибки судьи и давления на судей. Тютрин один из лидеров сборной России в этой весовой категории, остальное будет ясно во время сборов, там решим куда его отправлять.