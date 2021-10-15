Чемпионат России по мас-рестлингу: Якутию представят около 40 спортсменов

Сегодня, 15 октября, Свердловская область примет первенство России среди юношей. Якутию на соревновании представят около сорока спортсменов, сообщает ЯСИА.

Первенство проводится среди спортсменов в трех возрастных категориях, которые будут разделены по 24 весовые категории. Целью соревнования является формирование сборной страны для участия на международных турнирах.

Поединки пройдут 16-17 октября. На помост выйдут юноши 12-14 лет, юноши и девушки 15-17 лет, юниоры 18-21.

Чемпион мира по мас-рестлингу Евгений Удин поедет в Екатеринбург в качестве старшего тренера сборной республики.