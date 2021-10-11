Чемпионат России по мас-рестлингу: серебро у студента АГАТУ Евгения Попова

На чемпионате России по мас-рестлингу в Калугеякутяне завоевали 38 медалей. Всего в соревнованиях приняли участие 126 мас-рестлеров из 23 регионов страны за право стать чемпионами и попасть в сборную команду России. По мнению старшего тренера сборной команды Якутии Алексея Агапова, спортсмены справились с поставленными задачами. Отмечается, что впереди финальный этап Кубка мира, куда якутские спортсмены отправятся в составе сборной страны.

Студент 4 курса факультета лесного комплекса и землеустройства АГАТУ Евгений Попов выиграл серебро в весовой категории свыше 125 кг. В прошлом году на чемпионате России по мас-рестлингу Евгений Попов также завоевал серебро и выполнил норматив мастера спорта РФ

Поздравляем Евгения с победой и желаем достичь новых высот!