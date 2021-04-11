Чемпионат России по кикбоксингу прошёл на высочайшем уровне

Вчера, 10 апреля в СЦП «Триумф» в Якутске состоялись заключительные поединки гала-финала чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие порядка 380 спортсменов из более сорока регионов Российской Федерации. Чемпионат являлся отборочным этапом в сборную России для участия в чемпионате мира.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил Пётра Васильева и Тимофея Сивцева с титулом чемпионов России по кикбоксингу.

«Поздравляю Пётра Васильева и Тимофея Сивцева с победой и завоеванием титула чемпионов России по кикбоксингу! Денис Андреев завоевал серебро! Иван Захаров, Айаал Местников, Михаил Иванов, Христина Васильева и Айталина Оконешникова стали бронзовыми призерами чемпионата! Ребята молодцы! Желаю вам крепкого здоровья, ярких побед, успехов и покорения всех пьедесталов!

Спасибо всем спортсменам, принявшим участие в чемпионате и первенстве России в разделе «К-1»! Выражаю благодарность организаторам, все прошло на высочайшем уровне! Уверен, что такие замечательные спортивные мероприятия российского и мирового уровня ещё много раз будут проводиться в нашей республике!», — написал глава Якутии в Инстаграм.

На церемонии награждения победителей и призеров с приветственной речью от имени правительства и главы Якутии выступил председатель правительства республики Андрей Тарасенко и вручил государственные награды республики заслуженным тренерам и спортсменам Якутии.

Благодарность главы Якутии получили заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, чемпион мира, пятикратный чемпиону России Сергей Миронов и мастер спорта международного класса, 15-кратная чемпионка России по кикбоксингу, 3-кратная чемпионка Европы, 3-кратная чемпионка мира Мария Кривошапкина. Также знак отличия «Гражданская доблесть» вручили главному тренеру сборной Якутии по кикбоксингу Андрею Алексееву.

«Чемпионат и первенство России по кикбоксингу были организованы на высочайшем уровне. «Мне посчастливилось проводить много чемпионатов по всему миру, но чемпионат России в Якутске покорил всех – это было круто, незабываемо!» – поделился впечатлениями вице-президент Федерации кикбоксинга России Александр Березкин.

В церемонии награждения чемпионов и призеров принял участие президент Федерации кикбоксинга РС(Я) Сергей Ларионов, который отметил: «Впервые чемпионат России по кикбоксингу проходил в Республике Саха (Якутия) – это большое достижение для нашей федерации, наших спортсменов и тренеров, которые приложили максимум усилий и завоевали 8 медалей, две из которых золотые. От имени федерации кикбоксинга республики выражаю огромную благодарность спортсменам и тренерам всех регионов за грандиозный праздник спорта, а нашим чемпионам России Тимофею Сивцеву и Петру Васильеву хорошо подготовиться к чемпионату мира!»