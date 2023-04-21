21.04.2023
20:50
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Образование

Чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Завершился второй день соревнований VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» — 2023.

Школьники, студенты и специалисты продемонстрировали уровень своих профессиональных навыков в следующих компетенциях: администрирование баз данных; веб-разработка (программирование); визаж; зубной техник; информационная безопасность; массажист; медицинский и лабораторный анализ; медицинский и социальный уход; ногтевой сервис; поварское дело; портной; предпринимательство; прикладная эстетика; резьба по дереву; ресторанный сервис.

Также сегодня для участников чемпионата прошли различные мастер-классы, выставки, экскурсии.

Фото: автора
Источник: Редакционно-издательский центр ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»

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