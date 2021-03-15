Чемпионат по женскому волейболу: Слабо!

Женская команда Мирного – чемпион республики — 2021

Вот и завершился чемпионат республики среди женщин 1 Лиги. Он проходил с 11 по 14 марта в СК «50 лет Победы». 6 команд были участниками чемпионата. Это команды Амгинского, Чурапчинского, Олекминского, Усть-Алданского районов и городов Якутска и Мирного.

Слабо выступили все команды до единого. И не надо прикрываться пандемией. Вспомним, как здорово играла недавно на чемпионате республики мужская сборная Олекминского района. Игроки упорно тренировались и командно, и индивидуально на тренажерах, и дома, и были в отличной спортивной форме, на голову выше других команд.

Бледно выглядела прежде сильная амгинская команда. Нет качественного приема, хороших передач. Из-за этого Ольга Макарова не могла до конца использовать свои возможности как нападающего, хотя она находилась в хорошей форме.

Не могу спокойно смотреть на команду Якутска. Это великовозрастная команда. Там нет ни одного молодого игрока. Команда до того «сдружилась», что не подпускает к себе молодых игроков. Когда говорят о С.Муратовой как о несостоявшемся тренере – я согласен. Вот слова одного из тренеров, которые привожу дословно: «Мне кажется, что она (С. Муратова) не очень сильный тренер, потому что в городе талантливых игроков много. Запросто можно воспитать сильную команду!» Разве он неправ?

Подведем итоги турнира. Как и ожидалось, первое место заняла команда Мирнинского района, второе место – команда Амги, третье место – команда Якутска.

Несколько слов о команде Усть-Алданского. Она состоит из школьников Тандинской школы. Молодцы, девочки. Все-таки одолели две взрослые команды Чурапчи и Олекмы. А замечательному их тренеру Михаилу Николаевичу Аммосову виват!

Но не будем унывать. Сегодня не получилось как надо, завтра получится. Небольшое отступление ради популяризации женского волейбола. Женщины были вовлечены в волейбол в начале 20-го века. В 1964 г. женские команды уже были участниками Олимпийских Игр в Токио. Игра женских команд захватывает болельщиков эмоциональностью, страстью и непредсказуемостью. И не будем забывать того, что завлекает болельщиков, особенно мужчин, женская красота волейболисток. Волейболисты вообще красивые люди. Высокие, сильные, атлетического телосложения парни и красавицы-волейболистки стройные с красивыми очертаниями фигуры, ничем не уступающие топ-моделям. В волейбол играют сообразительные, творческие люди с сильным характером. Не хочу быть голословным, назову хотя бы десяток красавиц-волейболисток. Это Клавдия Федорова, Екатерина Иннокентьевна, Клавдия Павлова, Мичия Калининская, Светлана Муратова и др. Это красавицы, которые не раз оказывались на пьедестале, Клавдия Федорова – одна из лучших блокирующих республики.

Таким образом, помимо больших достижений в спорте волейболистки отличаются совершенной красотой, превращающей игру в привлекательное и яркое зрелище. Их выступления становятся украшением любых соревнований, расширяют круг любителей волейбола.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.