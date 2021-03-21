Чемпионат по якутским прыжкам представил настоящие баталии

20 марта в СМ «Юность» состоялся долгожданный чемпионат республики по якутским прыжкам, сообщает пресс-служба Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчаары. Соревнования выявили силы и возможности участников предстоящих Игры Манчаары — якутских олимпийских игр. На состязания прибыл 51 легкоатлет из 17 улусов республики и г. Якутска.

В чемпионате приняли участие 9 девушек. Лидировала фаворитка многих состязаний последнего времени Валерия Олесова из Хангаласского улуса. На сегодняшнем чемпионате Валерия по сумме троеборья оказалась дальше соперниц более чем на 4 м. Она сумела превзойти рекорд по сумме троеборья (64,73), установленный ей же самой неделей ранее на турнире имени Кочнева.

Мужчины-ветераны были представлены 13 участниками. Лидеров оказалось несколько: Виталий Васильев, Сергей Кривошапкин, Прокопий Катанов. По сумме троеборья победу одержал нюрбинец Виталий Васильев.

Настоящие баталии за победу на чемпионате начались с выходом на дорожку мужчин-прыгунов. Любители якутских прыжков помнят, что последние годы легкоатлеты легко сокрушают рекорды друг друга. Прыжки становятся все дальше, рубеж о котором 20 лет не могли и подумать, давно взят. Тем не менее, на сегодняшний день нельзя говорить об абсолютном лидере. Кай Адамов, Яков Дмитриев, Ньургун Сокольников, Андрей Васильев, Сергей Захаров, Иван Пестряков по уровню мастерства не уступали друг другу и выглядели на голову выше остальных участников.

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